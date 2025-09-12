Οnsports Τeam

Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Μετά από 16 χρόνια επιστρέφει στα ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης. Στις 21:00, στη Ρίγα, αντιμετωπίζει στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket την Τουρκία. Με νίκη προκρίνεται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής και εξασφαλίζει το μετάλλιο.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές για τον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket Ελλάδα-Τουρκία και ενισχυμένες αποδόσεις στις παρακάτω αγορές:

Πρώτος Σκόρερ Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ημίχρονο/Τελικό Ελλάδα-Ελλάδα

Προσφέρονται ακόμα τα Promos Air Back*, 20 & Kάρφωσες* & Bet & Get* καθώς και πολλά ειδικά στοιχήματα για τους παίκτες των 2 ομάδων.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ θα βρείτε ακόμα πλήθος head to head αγορών για τον ημιτελικό της Εθνικής Ομάδας μεταξύ των οποίων τις εξής:

E . Αταμάν vs Β. Σπανούλης (Περισσότερες Τεχνικές Ποινές)

(Περισσότερες Τεχνικές Ποινές) Α. Σενγκούν vs Γ. Αντετοκούνμπο (Περισσότεροι Πόντοι)

(Περισσότεροι Πόντοι) Σ. Λάρκιν vs Κ. Σλούκας (Περισσότερες Ασίστ)

Προσφέρονται και μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές όπως:

Ζευγάρι Τελικού & Νικητής Διοργάνωσης

Oμάδα να κατακτήσει μετάλλιο, αργυρό, χάλκινο

Ακριβής Τελική Κατατάξη

MVP Διοργάνωσης

Νικητής-Διπλή Ευκαιρία

Ηead to Head για ομάδα που θα κατακτήσει την υψηλότερη θέση

Tην νέα σεζόν ζούμε περισσότερα ΜΑΖΙ με το Πάμε Στοίχημα στα Καταστήματα ΟΠΑΠ!

Στο ποδόσφαιρο επιστρέφουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετά τη διακοπή τους για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Mundial. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου περιλαμβάνει πολλά δυνατά παιχνίδια.

Ξεχωρίζουν το Σάββατο (19:00) το ντέρμπι της Serie A, Γιουβέντους-Ίντερ και την Κυριακή (18:30) το ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες αγορές, Βet Builder Ready και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές αγώνων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* & «Βοοst Nίκης»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ