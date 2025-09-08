Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορά* για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με τη Δανία

Οnsports Τeam

Πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για την αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στα προκριματικά του Mundial από το Pamestoixima.gr

Η Εθνική Ομάδα έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στα προκριματικά του Mundial. Κέρδισε εύκολα με 5-1 τη Λευκορωσία και δίνει σήμερα ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της για την πρόκριση.

Στις 21:45, στο Καραϊσκάκη, αντιμετωπίζει τη Δανία με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει το δρόμο για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην πρεμιέρα του ομίλου η Δανία ήρθε ισόπαλη 0-0, στην Κοπεγχάγη, με τη Σκωτία.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Ελλάδα-Δανία και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις* μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Over 0,5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1 ημίχρονο Ακριβές Σκορ 2-1

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9,5 κόρνερ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Ελλάδα να κερδίσει

Over 0,5 γκολ η Ελλάδα & Over 5,5 κόρνερ η Ελλάδα

Πολλές επιλογές και ενισχυμένες αποδόσεις για το Eurobasket 2025

Στο Eurobasket η Εθνική Ομάδα συνεχίζει τις επιτυχίες. Στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι κέρδισε με το Ισραήλ με 84-79 και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση. Την Τρίτη (21:00) αντιμετωπίζει τη Λετονία η οποία έβγαλε νοκ άουτ τη Λιθουανία με 88-79.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές και ενισχυμένες αποδόσεις* προσφέρει το Pamestoixima.gr για τους προημιτελικούς του Eurobasket, που διεξάγονται την Τρίτη και την Τετάρτη.

PS Blog: Πλούσιο περιεχόμενο για το Eurobasket 2025

Το PS Blog σε περιμένει με μοναδικό περιεχόμενο για το Eurobasket 2025! Όσα πρέπει να ξέρεις για τη διοργάνωση, τους ομίλους, την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και τους αντιπάλους της, ενώ πολλές εκπλήξεις, όπως δώρα* και συνεντεύξεις, σε περιμένουν. Περισσότερα εδώ.

Pamestoixima.gr: 2.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS2000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα