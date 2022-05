Ήξερες την τέλεια παράδοση του Μουρίνιο στους ευρωπαϊκούς τελικούς;

Onsports Team

Μετά από πολλά χρόνια, σχεδόν 60, η Ρόμα επιστρέφει σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Η τελευταία φορά που οι «τζιαλορόσι» συμμετείχαν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν το 1961 στο τότε Κύπελλο Εκθέσεων όταν σε διπλούς αγώνες η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας είχε νικήσει την Mπέρμιγχαμ.

Απόψε το βράδυ, κόντρα στην Φέγενορντ, στον τελικό του Conference League, φιλοδοξεί να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο έχοντας τον καταλληλότερο άνθρωπο για αυτούς τους αγώνες.

Τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Μόνο νίκες σε όλους τους ευρωπαϊκούς τελικούς

«Είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου» είπε για τον αποψινό αγώνα ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο άνθρωπος που εισήγαγε τα mind games στην καθημερινότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η αλήθεια είναι πως η πρόκληση είναι τεράστια, δεδομένης της δυσκολίας που έχει η Ρόμα στην κατάκτηση τίτλων, αλλά το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι τεράστιο αν συνυπολογίσουμε πως ο Μουρίνιο έχει συμμετάσχει σε δύο τελικούς Champions League, τους οποίους έχει κερδίσει (Ίντερ, Πόρτο) και μια φορά στον τελικό του Europa League, τον οποίο επίσης κατέκτησε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Χωρίς ήττα από τα τέλη Αυγούστου στην Ευρώπη

Στην εφετινή σεζόν, η Φέγενορντ έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στην Ευρώπη κι αυτή τον Αύγουστο. Σε σχέση με τη Ρόμα, η ολλανδική ομάδα έχει περισσότερους τίτλους ασχέτως βέβαια αν η Eredivisie απέχει σε δυναμικότητα από την Ιταλία.

Στην τροπαιοθήκη της ομάδας του Ρότερνταμ υπάρχει 1 Champions League (1970), 2 Κύπελλα ΟΥΕΦΑ (1974, 2002) και ένα διηπειρωτικό.

Ο Αντρέ Σλοτ πραγματοποίησε μίνι προετοιμασία στην Πορτογαλία με τους παίκτες του και η ομάδα είναι εξαιρετικά παραγωγική επιθετικά αλλά και προβληματική δημιουργικά βάσει των στατιστικών στοιχείων.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα απόψε στις 22:00.

