Ρίσκο με κόκκινες κάρτες στα playoffs της Super League

Η πρεμιέρα των Play Off του πρωταθλήματος της Super League περιλαμβάνει το ντέρμπι της Αθήνας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη, ενώ ο ευρωπαίος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη, στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός και Άρης τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι. Οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να πάρουν τη... ρεβάνς για την απώλεια του αήττητου και να διατηρήσουν τι διψήφια διαφορά από τον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που οι «κίτρινοι» ευελπιστούν να πετύχουν το 4x4 με τον Χερμάν Μπούργος στον πάγκο τους, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες εξασφάλισης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Εισιτήριο για το οποίο ερίζουν, επίσης, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» προ ημερών είχαν επικρατήσει εύκολα με 3-0 των «κιτρινόμαυρων», ωστόσο το παιχνίδι της Κυριακής (13/3) φαντάζει πολύ διαφορετικό.

Στην Τούμπα, τέλος, ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει διαχείριση δυνάμεων, σωματικών και πνευματικών, ενόψει του αγώνα ρεβάνς κόντρα στη Γάνδη την προσεχή Πέμπτη (17/3, 22:00) που θα κρίνει τη συμμετοχή στα προημιτελικά του Conference League. Η νίκη με 1-0 στη Θεσσαλονίκη αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που, κακά τα ψέματα, δύσκολα θα μπει ξανά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές, ωστόσο σίγουρα θα θέλει να πάρει ρεβάνς από τον ΠΑΣ για την ήττα της πρεμιέρας της φετινής Super League. Και μόνο η συμμετοχή στα Play Off είναι επιτυχία για τον «Αγιαξ της Ηπείρου», με τον Ηρακλή Μεταξά και τους παίκτες του να πηγαίνουν «για ό,τι καλύτερο».

Τα παιχνίδια αναμένεται να είναι «σκληρά» και υπάρχει η προοπτική κάποιος παίκτης να αποβληθεί. Θα ρισκάρουμε παρά πάνω και θα πάρουμε από μια κόκκινη κάρτα στους τρεις αγώνες σε συνολική απόδοση 53,25.

Οι επιλογές μας

Ολυμπιακός-Άρης Over 0,5 κόκκινη κάρτα 3.75

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ Over 0,5 κόκκινη κάρτα 4.00

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα Over 0,5 κόκκινη κάρτα 3.55