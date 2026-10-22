Λιόλιος Gate: Πρώτος απολογείται ο Βαγγέλης Λιόλιος - Στο ανακριτή οι συλληφθέντες

Στο γραφείο του ανακριτή μπήκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate». 

Λιόλιος Gate: Πρώτος απολογείται ο Βαγγέλης Λιόλιος - Στο ανακριτή οι συλληφθέντες
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Την πόρτα του γραφείου του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση «Λιόλιος Gate» πέρασαν οι συλληφθέντες του μεγάλου σκανδάλου που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ, από το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) όταν και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρώτος ενώπιον του ανακριτή τέθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να πάρει, όπως και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, τα κατηγορητήρια, να ζητήσει και να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, αλλά και προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Μετά την εξέταση όλων των μαρτύρων, ο ανακριτής θα αποφασίσει κατά πόσο θα συνεχιστεί η προφυλάκιση των συλληφθέντων για το «Λιόλιος Gate» ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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