Λιόλιος Gate: Νέα σοκαριστική καταγγελία, μαθητές «φαντάσματα» και στημένα σχολικά παιχνίδια

Τη στιγμή που ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες του σκανδάλου που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, πηγαίνουν από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων, νέες καταγγελίες που αφορούν… παιδιά, βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σοκάρουν την κοινή γνώμη.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος), Γιώργος Χριστόπουλος, τονίζει ότι του έγινε ανώνυμη καταγγελία περί μαθητών - φαντασμάτων που παίρνουν απολυτήρια χωρίς να παρακολουθούν μαθήματα και συμμετέχουν σε σχολικά πρωταθλήματα τα οποία ενδεχομένως να κρίνονται από χειραγωγημένους αγώνες, κερδίζοντας μοριοδότηση για την είσοδό τους στα Πανεπιστήμια.

Η ανάρτησή του

Χθες αργά το βράδυ δέχθηκα μια ανώνυμη καταγγελία που σχετίζεται με τον υπό διερεύνηση Πρόεδρο της ΕΟΚ και σχολικά πρωταθλήματα μπάσκετ.

Με βάση όσα μου αναφέρθηκαν, σε κάποια ιδιωτικά σχολεία (με γνωστό και βαρύ "μητρώο") υπάρχουν μαθητές - φαντάσματα, οι οποίοι παίρνουν απολυτήρια χωρίς να παρακολουθούν μαθήματα (ή που εμφανίζονται σπάνια στο σχολείο). Συμμετέχουν σε σχολικά πρωταθλήματα όπου τα αποτελέσματα στήνονται μέσω διαιτητών. Οι νίκες σε αυτά τα πρωταθλήματα δίνουν μοριοδότηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η εικονική φοίτηση είναι σίγουρα πολύ σοβαρό ζήτημα και το έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν. Όμως το στήσιμο αγώνων για να πάρουν κάποια παιδιά πλαστή μοριοδότηση στις πανελλαδικές ομολογώ ότι δεν το είχα ξανακούσει και είναι βαρύτατο. Θέτει σε αμφισβήτηση ολόκληρο το θεσμό των μοριοδοτήσεων, καθώς καταστρατηγεί την ισονομία και τη διαφάνεια και δείχνει ότι υπάρχουν "τρύπες" σε ένα σύστημα που θεωρούσαμε αδιάβλητο.

Θα περιμένω και κάποια άλλα στοιχεία για να προχωρήσουμε σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Παρακαλώ θερμά, αν υπάρχουν πολίτες που γνωρίζουν για το θέμα, ας επικοινωνήσουν μαζί μου, έστω και ανώνυμα. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει. Το οφείλουμε στα παιδιά που μοχθούν για να περάσουν σε μια σχολή και χάνουν τη θέση τους από απατεώνες.