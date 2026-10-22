Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τα «κλικ» από την άφιξη Λιόλιου και των 5 κατηγορούμενων στην Ευελπίδων

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι έξι συλληφθέντες για το σκάνδαλο που ταλανίζει το Ελληνικό μπάσκετ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Τάσος Πηλοΐδης, Ηλίας Κορομηλάς αλλά και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν, με πιθανότερο σενάριο να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή τους:

Photo 1/4 Πηγή: Νίκος Ραζής Photo 2/4 Πηγή: Νίκος Ραζής Photo 3/4 Πηγή: Νίκος Ραζής Photo 4/4 Πηγή: Νίκος Ραζής