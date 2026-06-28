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Παναθηναϊκός: Πρωταθλητής Ελλάδας στις Κορασίδες – Λύγισε τον ΟΦΗ στον τελικό

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων, επικρατώντας με 76-70 του εντυπωσιακού ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες για τις «πράσινες» του κόουτς Μαντζιώρη ήταν οι Τουλούπη και Μελιτσοπούλου.

Παναθηναϊκός: Πρωταθλητής Ελλάδας στις Κορασίδες – Λύγισε τον ΟΦΗ στον τελικό
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Στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ στην κατηγορία των Κορασίδων επέστρεψε ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του κόουτς Μαντζιώρη να κατακτά τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό του ΟΦΗ με 76-70.

Η κρητική ομάδα πραγματοποίησε μια εκπληκτική πορεία μέχρι τον τελικό, όμως το «τριφύλλι» είχε σε εξαιρετική ημέρα τις Τουλούπη και Μελιτσοπούλου, με τις δύο αθλήτριες να πετυχαίνουν από 26 και 18 πόντους αντίστοιχα, κάνοντας τη διαφορά στις κρίσιμες στιγμές της αναμέτρησης.

Με αυτή την επιτυχία, οι «πράσινες» πανηγύρισαν το πρώτο τους πρωτάθλημα στη συγκεκριμένη κατηγορία μετά το 2022. Παράλληλα, έφτασαν τις 4 κατακτήσεις στην ιστορία τους, πιάνοντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τον ΔΑΣ Άνω Λιοσίων και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Παναθλητικός, ο οποίος επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ στον μικρό τελικό με 82-70.

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