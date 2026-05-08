Κουζμίνσκας: «Είναι το τελευταίο μου Final 4»

O Μιντάουγκας Κουζμίνσκας μπορεί να μην αγωνίστηκε κόντρα στη Μάλαγα, αλλά παρ' όλα αυτά μοιάζει σαν να αγωνίζεται στο... πρώτο Final-4 της καριέρας του, αποκαλύπτωντας πως θα είναι το τελευταίο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λιθουανός φόργουορντ:

Για τη νίκη επί της Μάλαγα: «Δεν νομίζω ότι έγινε επειδή εμείς είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Νομίζω ότι η Μάλαγα είναι χειρότερη. Πέρυσι, φαινόταν ότι δεν είχαν αδύναμα σημεία. Έχασαν πολλούς παίκτες και η ατμόσφαιρα άλλαξε. Φαινόταν ότι αυτό το κύμα είχε υποχωρήσει. Σε μας ούτε η αρχική πεντάδα αλλάζει, ούτε υπάρχουν νέοι συνδυασμοί. Υπάρχει απλώς πολλή εμπιστοσύνη από τον προπονητή».

Για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό: «Ελπίζω ακόμα να παίξω. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε έναν αγώνα. Τόσο στη θέση μου όσο και όλοι οι παίκτες παίζουν καλά. Τους υποστηρίζω ειλικρινά. Είναι πάντα πιο εύκολο να μην παίζεις σε μια νικήτρια ομάδα παρά να παίζεις σε μια που χάνει. Για μένα, αυτός ο τελικός είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξέρω το μέλλον της καριέρας μου, αλλά φτάνει στο τέλος της».

Για την αποδοχή του περιορισμένου ρόλου του: «Με την εμπειρία έρχονται τέτοια πράγματα. Πριν 25 χρόνια ίσως δεν θα ενεργούσα έτσι. Με την εμπειρία, καταλαβαίνεις ότι ένα τέτοιο Final 4 είναι το τελευταίο. Θέλω το καλύτερο για την ομάδα μου».

Για τη Ρίτας, αντίπαλο της ΑΕΚ στον τελικό: «Αν έπαιζα στον τελικό, θα ήθελα να παίξω εναντίον της Ρίτας. Μόνο καλό είναι αυτό για το λιθουανικό μπάσκετ. Είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσε έτσι. Δεν με εξέπληξε η νίκη της Ρίτας. Τόσο η Μάλαγα όσο και η Τενερίφη ήταν φαβορί, αλλά έχασαν. Είναι υπέροχο πόσοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν τόσο για εμάς όσο και για τη Ρίτας. Αυτό και μόνο με κάνει πολύ χαρούμενο για αυτές τις ομάδες».