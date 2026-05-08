Πανικός στον κόσμο της ΑΕΚ για μια θέση στον τελικό

Τρέλα επικρατεί στις τάξεις των φίλων της ΑΕΚ για τον αυριανό τελικό του BCL με τη Ρίτας.

Στον ημιτελικό, οι περίπου 800 φίλοι της ΑΕΚ δημιούργησαν απίστευτη ατμόσφαιρα και έσπρωξαν τους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα στη νίκη, ενώ στον τελικό η κιτρινόμαυρη εξέδρα αναμένεται να είναι πιο μεγάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ανθρώπους της ΑΕΚ ήδη προγραμματίζονται νέες πτήσεις τσάρτερ αυθημερόν με προορισμό τη Βαρκελώνη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των φιλάθλων, που θέλουν να βρεθούν δίπλα στην Ένωση, στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία της.