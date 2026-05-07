BCL Final Four: Στην Μπανταλόνα ο Μάκης Αγγελόπουλος

Στην Μπανταλόνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης (07/05) ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της Ένωσης στο Final Four του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το βράδυ στις 22:00 και έπαθλο την πρόκριση στον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της.

Στο πλευρό της ομάδας θα βρίσκονται περισσότεροι από 700 φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι ταξίδεψαν μέχρι την καταλανική πόλη για να στηρίξουν τη «Βασίλισσα» στη μεγάλη μάχη του Final Four.

Παράλληλα, σύσσωμη αναμένεται να δώσει το «παρών» και η διοίκηση της ΑΕΚ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να βρίσκεται ήδη στην Μπανταλόνα για να ζήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας στον δρόμο προς τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου.