ΑΕΚ: Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του ημιτελικού με τη Μάλαγα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ (22:00) την Ουνικάχα Μάλαγα στο «Palau Municipal d'Esports», στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του BCL, με στόχο μία ακόμη μεγάλη υπέρβαση στη φετινή σεζόν.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα του αγώνα. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Γιοάν Ροσό, Μάρτινς Κοζλόβσκις και τον Χούλιο Ανάγια.