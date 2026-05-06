Φλιώνης: «Νιώθουμε πιο έμπειροι φέτος, από τον Αύγουστο είχαμε αυτόν τον στόχο στο μυαλό μας»

Δείτε τις δηλώσεις του αρχηγού της ΑΕΚ, Δημήτρη Φλιώνη στη συνέντευξη τύπου του Final 4 του BCL.

Ενόψει του Final 4 του BCL ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης μίλησε για τον επερχόμενο ημιτελικό με τη Μάλαγα (7/5, 22:00) καθώς και για τον στόχο που είχε θέσει η ομάδα στην αρχή της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Φλιώνη:

«Για εμένα και για όλη την ομάδα νιώθουμε πιο έμπειροι αυτή τη χρονιά. Εξελιχθήκαμε ως ομάδα, είμαστε σίγουρα πιο έτοιμοι να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.

Πραγματικά νιώθω ότι παίζοντας εκτός έδρας σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε, είναι θέμα ετοιμότητας.Νιώθω ότι κάθε χρόνο βάζεις νέα πράγματα στο παιχνίδι σου.

Είναι σημαντικό να έχεις μία βάση. Ήταν μία δύσκολη σειρά με την Μπανταλόνα.Αυτό που μας κάνει πιο πεινασμένους και έτοιμους είναι ότι από τον Αύγουστο είχαμε αυτόν τον στόχο στο μυαλό μας και αυτό το όραμα. Είναι κάτι που το πιστεύουμε από την αρχή της χρονιάς.

Έχουμε τα μάτια στον στόχο. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος».

