Σάκοτα: «Καλύτερη σε σχέση με πέρυσι η Μάλαγα»

Η ΑΕΚ ρίχνεται στη μάχη του Final 4 του BCL, με την «Ένωση» να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τη Μάλαγα με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Στη συνέντευξη τύπου πριν τα πρώτα παιχνίδια, ο κόουτς της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στο επερχόμενο παιχνίδι με τους Ισπανούς καθώς και στην κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάκοτα:

«Εάν κερδίζαμε 2 φορές στη σειρά θα έλεγα ότι είμαστε φαβορί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα, έχει τίτλους. Εμείς είμαστε χαρούμενοι και πραγματικά πιστεύω σε αυτό που είπα. Είναι μια ομάδα καλύτερη από πέρυσι».

Για το physicality της ΑΕΚ και πως νιώθει που κάθεται δίπλα στο τρόπαιο: «Αυτό που είπε ο κόουτς Ναβάρο είναι αλήθεια. Οι προπονητές δεν λένε ποτέ ότι έχουν μια τέλεια ομάδα. Οι λέξεις πριν από το ματς παίζουν ρόλο, αλλά στο παρκέ τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο τίτλος είναι κάτι που θέλει κάθε ομάδα. Σίγουρα είναι στόχος να κατακτήσουμε ένα τρόπαιο. Όταν κερδίζεις ένα τρόπαιο δεν έχεις κόμπλεξ. Εγώ πάντως νιώθω ωραία που κάθομαι κοντά».

Για το πόσο κοντά βρίσκεται στη Μάλαγα: «Το είπα γιατί παρακολουθώ χρόνια την ομάδα και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι σε υψηλό επίπεδο για χρόνια. Αυτό ήταν το πόιντ μου. Έχουμε κάνει κάποια βήματα και βρισκόμαστε πιο κοντά στη Μάλαγα«.

Για το κίνητρό του μετά από 53 χρόνια στους πάγκους: «Όταν είσαι νέος και παλεύεις για αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα είναι η αγάπη για το μπάσκετ. Όταν βρίσκεις τον τρόπο να χτίσεις έναν οργανισμό είναι πιο εύκολο. Νιώθω πιο άνετα να προετοιμάζω παιδιά και να παλεύουμε για τρόπαια. Είναι η ίδια αγάπη με το ξεκίνημά μου, είναι η ίδια φλόγα».

Για τους Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας: «Έχω τεράστιο σεβασμό για τους Λιθουανούς παίκτες. Έχουν τεράστια ιστορία. Θέλαμε έναν παίκτη τουλάχιστον που τον ξέρουμε καλά. Ο Εχόντας ήταν σε επαφές μαζί μας, αλλά δεν πέρασε τα ιατρικά. Ο Λεκαβίτσιους έπαιξε στον Παναθηναϊκό και ήταν εύκολη απόφαση για εμάς. Ο Κουζμίνσκας εείναι μαζί μας από πέρυσι, όμως είχε τραυματισμούς. Είναι εύκολο να τους προπονείς».