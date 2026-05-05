Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ στο άκουσμα της είδησης της απώλειας του σπουδαίου μπασκετμπολίστα. 

Θλίψη σκόρπισε στο παγκόσμιο μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, με τον Πουερτορικανό να δίνει άνιση μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Στην μακρά πορεία του στον χώρο του μπάσκετ ο Ορτίθ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιούτα Τζαζ στο NBA ενώ είχε περάσει και από τα μέρη μας, φορώντας τις φανέλες των ΓΣ Λάρισας (1994-95), του Ηρακλείου (1995-96) και του Άρη (1996-98).

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο.

