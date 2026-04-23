EuroLeague: «Με παρουσία κόσμου τα Ρεάλ – Χάποελ»
EPA/JUANJO MARTIN
OnSports Team 23 Απριλίου 2026, 15:31
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ

EuroLeague: «Με παρουσία κόσμου τα Ρεάλ – Χάποελ»

Ισπανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης τα εντός έδρας παιχνίδια ανάμεσα σε Ρεαλ και Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play-offs της EuroLeague να διεξαχθούν εν τέλει με παρουσία κόσμου των Μαδριλένων.

Χάποελ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα από τα τέσσερα ζευγάρια των play-offs της EuroLeague όπου θα διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο για το Final 4 στο Telekom Center Athens.
Το παιχνίδι της κανονικής διάρκειας στη Μαδρίτη ανάμεσα στις ομάδες είχε διεξαχθεί δίχως την παρουσία κόσμου, έπειτα από απόφαση της Ισπανικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα ωστόσο, οι αγώνες φαίνεται πως θα διεξαχθούν με ταυτοποιημένους φιλάθλους της Ρεάλ, καθώς οι οπαδοί άσκησαν «βέτο» εναντίον της απόφασης οι αναμετρήσεις που θα κρίνουν τον έναν εκ των τεσσάρων φιναλίστ του Final 4 να γίνουν χωρίς κόσμο.



