FIBA Europe Cup, ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Πρώτο… βήμα για την κούπα και την… εκδίκηση

Onsports Team

Ο ΠΑΟΚ θέλει προβάδισμα τίτλου απέναντι στην κάτοχο Μπιλμπάο, στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup στο «Παλατάκι» της Πυλαίας, το απόγευμα της Τετάρτης (22/04).

Η στιγμή της κορύφωσης για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ έφτασε, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φιλοξενεί την Τετάρτη (22/04) τους Βάσκους, επιδιώκοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα (29/04, 21:00) στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και στους περσινούς τελικούς της διοργάνωσης, με κάθε μία να υπερασπίζεται την έδρα της. Ωστόσο, η Μπιλμπάο ήταν εκείνη που πήρε το τρόπαιο, έχοντας το πλεονέκτημα στη συνολική διαφορά πόντων.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκο μετρά φέτος 11 νίκες και 5 ήττες στη διοργάνωση, παρουσιάζοντας υψηλή επιθετική παραγωγικότητα με 86,9 πόντους κατά μέσο όρο. Παράλληλα, η έδρα αποτελεί ισχυρό «όπλο», καθώς έχει ηττηθεί μόλις μία φορά και αυτή από την ίδια αντίπαλο.

Από την πλευρά της, η Μπιλμπάο φτάνει στους τελικούς σε εξαιρετική κατάσταση. Μετά την ήττα της πρεμιέρας από το Περιστέρι, «τρέχει» ένα εντυπωσιακό σερί 15 νικών, έχοντας μέση διαφορά 26,4 πόντων. Διαθέτει την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης με 94,7 πόντους ανά αγώνα και σπάνια χάνει στην έδρα της, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα κρίσιμο.

Το πρώτο τζάμπολ στον τελικό του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (22/04) στις 19:15. Τηλεοπτικά, η αναμέτρηση θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.