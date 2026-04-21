Δείπνο ενότητας στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Δημήτρης Βρανόπουλος, παρέθεσε δείπνο στην ομάδα του «τριφυλλιού» για την συνολική της πορεία τη φετινή σεζόν.

Μετά από μια πολύ δύσκολη σεζόν και ειδικότερα μετά τα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό με τον Αθηναϊκό, ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος, παρέθεσε δείπνο στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «τριφυλλιού» θέλοντας να ευχαριστήσει όλα τα μέλη της ομάδας για τη φετινή της προσπάθεια.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας:

«Ο Πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου κ. Δημήτρης Βρανόπουλος παρέθεσε γεύμα στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου.

Επρόκειτο για μια «πράσινη» μάζωξη κάτω από την Ακρόπολη και ήταν μια ξεχωριστή επιβράβευση για την ομάδα που φέτος ισοφάρισε την κορυφαία Ευρωπαϊκή της πορεία.

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου έφτασε στους 8 του Eurocup ενώ παράλληλα έσπασε και το Πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε αγώνα.

To γεύμα παρατέθηκε κάτω από τον ιστορικό χώρο της Ακρόπολης στο μαγαζί Διόνυσος, ιδιοκτησίας του κ. Σταθοκωστόπουλου».