Αλλαγή… στέγης για τον Ζούγρη
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 11:12
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στον Σεντ Μέρις θα συνεχίσει την νέα σεζόν την καριέρα του ο Βαγγέλης Ζούγρης.

Παρελθόν από το Λούιβιλ αποτελεί ο Βαγγέλης Ζούγρης ο οποίος θα συνεχίσει την κολλεγιακή του καριέρα με τη φανέλα του Σεντ Μέρις.

Στόχος του 21χρονου σέντερ είναι να βρεί ρόλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής προκειμένου να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στις ΗΠΑ.

Τη φετινή χρονιά στο Λούιβιλ αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 2.6 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 9.1 λεπτά συμμετοχής, με την ομάδα του να αποκλείεται στον δεύτερο γύρο του March Madness.



