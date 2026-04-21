Σοκ στη Δανία: 19χρονος παίκτης της Μίντιλαντ μαχαιρώθηκε
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 11:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: 19χρονος παίκτης της Μίντιλαντ μαχαιρώθηκε

Σε σοκ βρίσκονται άπαντες στη Δανία μετά την επίθεση με μαχαίρι σε 19χρονο παίκτη της Μίντιλαντ, ο οποίος υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις.

Σοκ προκαλεί στη Δανία ο τραυματισμός από μαχαίρι του Αλαμάρα Τζάμπι της Μίντιλαντ, με τον μέσο από τη Γουινέα να είναι σε κρίσιμη αλλά σε σταθερή κατάσταση.

Την ίδια ώρα οι έρευνες συνεχίζονται με τις συνθήκες συνθήκες γύρω από το περιστατικό να παραμένουν αδιευκρίνιστες.

«Ο Αλαμάρα Τζαμπί συνέχεια κινδύνευσε να πεθάνει και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε υποβλήθηκε σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση και, μετά από επαγγελματικές προσπάθειες από το προσωπικό διάσωσης που κλήθηκε και αργότερα από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Ξύπνησε από τεχνητό κώμα και είναι καλά υπό τις περιστάσεις», αναφέρει η ανακοίνωση του κλάμπ.  



