Ένα καταπράσινο πάρκο αναψυχής στο γήπεδο του Βοτανικού

Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση της περιοχής δίπλα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Μια ακόμη κίνηση που σχετίζεται με το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης και το γήπεδο του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε σήμερα από τον Δήμο Αθηναίων. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης έκτασης 85.670,54 τ.μ., στην περιοχή του Ελαιώνα και εκεί θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απαλλοτρίωση αφορά συνολική έκταση περίπου 86 στρεμμάτων, ενώ το ποσό των 41.008.177,17 ευρώ, που καθορίστηκε με δικαστική απόφαση, έχει ήδη παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και είναι στη διάθεση των δικαιούχων.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 29 Ιουλίου 2024, με την υπ’ αριθμ. 476/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσφυγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, και ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου του 2026 με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ (Δ’ 221/30.03.2026, Δ’ 223/31.03.2026, Δ’ 276/09.04.2026 και Δ’ 277/16.04.2026).

Οι εκτάσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου μεγάλου πάρκου της Αθήνας στον Ελαιώνα, καθώς και για τη διάνοιξη βασικών οδικών αξόνων, σε μία περιοχή που επί δεκαετίες κυριαρχούσε το πολεοδομικό χάος και η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Επόμενο βήμα είναι η άμεση έναρξη των έργων, με στόχο οι πολίτες να δουν μέσα στον επόμενο χρόνο τις πρώτες ουσιαστικές αλλαγές στον Ελαιώνα, σε μια περιοχή που μετατρέπεται σταδιακά σε έναν σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής και καθημερινής ζωής για όλους».