Λίβερπουλ: Πρώτος στόχος για το καλοκαίρι ο Ντιομαντέ

Την επόμενη ημέρα της σχεδιάζει η Λίβερπουλ, με τον Γιάν Ντιομαντέ της Λειψιας να αποτελεί πρώτο στόχο των κόκκινων για να καλύψουν το κενό του Μοχαμεντ Σαλαχ.

Στο πρόσωπο του Γιάν Ντιομαντε η Λίβερπουλ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μο Σαλαχ για τη θέση του βασικού εξτρέμ.

Οι κόκκινοι βολιδοσκοπούν την περίπτωση του 19χρονου Ιβοριανού και είναι έτοιμοι να προσφέρουν γη και ύδωρ στη Λειψία για χάρη του.

Σε 29 συμμετοχές στη φετινή Bundesliga έχει βρει δίχτυα 12 φορές ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ σε 2.385’ λεπτά συμμετοχής