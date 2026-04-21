Λίβερπουλ: Πρώτος στόχος για το καλοκαίρι ο Ντιομαντέ
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 12:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Την επόμενη ημέρα της σχεδιάζει η Λίβερπουλ, με τον Γιάν Ντιομαντέ της Λειψιας να αποτελεί πρώτο στόχο των κόκκινων για να καλύψουν το κενό του Μοχαμεντ Σαλαχ.

Στο πρόσωπο του Γιάν Ντιομαντε η Λίβερπουλ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μο Σαλαχ για τη θέση του βασικού εξτρέμ.

Οι κόκκινοι βολιδοσκοπούν την περίπτωση του 19χρονου Ιβοριανού και είναι έτοιμοι να προσφέρουν γη και ύδωρ στη Λειψία για χάρη του.

Σε 29 συμμετοχές στη φετινή Bundesliga έχει βρει δίχτυα 12 φορές ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ σε 2.385’ λεπτά συμμετοχής



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αποθέωσε Κωστούλα ο προπονητής της Μπράιτον: «Μακροπρόθεσμα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης για εμάς»
11 λεπτά πριν Αποθέωσε Κωστούλα ο προπονητής της Μπράιτον: «Μακροπρόθεσμα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης για εμάς»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ζάρας: «Θα δώσουμε το 100% για τον τίτλο»
15 λεπτά πριν Ζάρας: «Θα δώσουμε το 100% για τον τίτλο»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για Γιακουμάκη
32 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Τέλος η σεζόν για Γιακουμάκη
Όλες οι ειδήσεις
