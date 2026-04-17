ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Περιορισμένος ο αριθμός εισιτηρίων για τον δεύτερο τελικό με Μπιλμπάο»
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 22:25
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

Η ενημέρωση του «Δικέφαλου» για τον αγώνα στη χώρα των Βάσκων, όπου δεν θα μπορούν να δώσουν το παρών πολλοί φίλοι της ομάδας.

Η ζήτηση μεγάλη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ωστόσο, όπως γνωστοποίησε επίσημα, θα έχει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στη διάθεσή της για να καλύψει τις ανάγκες της για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο. Παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 29 Απριλίου στην Ισπανία.

Με αυτό ως δεδομένο, οι «ασπρόμαυροι» επισημαίνουν πως φίλαθλοι του «Δικεφάλου» δε θα πρέπει να μετακινηθούν στη χώρα των Βάσκων για το ματς, εφόσον δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για αυτό.

Αναλυτικά:

«Ενόψει του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup, Surne Bilbao Basket - ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στην Bilbao Arena την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τα εξής…

Ο αριθμός των εισιτηρίων που θα έχει στη διάθεση του ο ΠΑΟΚ για τον δεύτερο τελικό είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Τα εισιτήρια που αναλογούν στην ομάδα μας, θα διατεθούν μόνο σε οργανωμένες εκδρομές.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να μην προβούν σε μετακίνηση προς το Μπιλμπάο χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς αυτό».



