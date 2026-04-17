Παγκόσμιος θρήνος για το μπάσκετ: «Έφυγε» ο Όσκαρ Σμιντ

Ο κορυφαίος Βραζιλιάνος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, παίκτης «μύθος» των δύο τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Βαρύ πένθος για το παγκόσμιο μπάσκετ. Ένας απ’ τους κορυφαίους εκφραστές του, δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο Όσκαρ Σμιντ, η… καλαθομηχανή από τη Βραζιλία, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών. Βυθίζοντας στη θλίψη τους συμπατριώτες του αλλά και όσους αγαπούν το μπάσκετ.

Υπήρξε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του βραζιλιάνικου μπάσκετ. Μεσουράνησε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, μοιάζοντας ασταμάτητος για τις αντίπαλες άμυνες. Την τραγική είδηση ανακοίνωσαν τα μέλη της οικογένειάς του.

Εμβληματική μορφή για το παγκόσμιο μπάσκετ. Συμμετείχε σε 5 διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ μέχρι και σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του μπασκετικού τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων με 1.093 πόντους.

Το «άγιο χέρι» όπως τον αποκαλούσαν στην πατρίδα του, έδινε μάχη εδώ και 15 χρόνια με όγκο στον εγκέφαλο «και πολέμησε με κουράγιο, αξιοπρέπεια, ενώ παρέμεινε υπόδειγμα αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή» όπως αναφέρει η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

O Όσκαρ έκανε μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και την Καζέρτα τη δεκαετία του ‘80. Αξέχαστος έχει μείνει ο τελικός του κυπέλλου κυπελλούχων του 1989 στο ΣΕΦ εναντίον της Ρεάλ με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει 44 πόντους, αλλά τον Ντράζεν Πέτροβιτς να σημειώνει 62 και να οδηγεί τη «βασίλισσα» στη νίκη. Στην Ευρώπη έπαιξε επίσης στην Πάβια και τη Βαγιαδολίδ και στη συνέχεια επέστρεψε στην πατρίδα του όπου συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι τα 45. Το Μάιο του 2003 ανακοίνωσε την αποχώρησή του, αφού είχε προλάβει να παίξει συμπαίκτης στη Φλαμένγκο με τον τότε 17χρονο γιο του, Φελίπε.

Για μια «καλαθομηχανή» όπως ο Οσκαρ, οι στατιστικολόγοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ομως, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, ο Βραζιλιάνος σε ολόκληρη την καριέρα του είχε πετύχει 49.700 πόντους!

Είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και ο πρώτος στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ψηφίστηκε ως ένας από τους 50 σπουδαιότερους παίκτες της FIBA το 1991, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση και στις 8 Σεπτεμβρίου 2013, εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Με την εθνική Βραζιλίας κατέκτησε χάλκινο στο Μουντομπάσκετ του 1978 στις Φιλιππίνες και επίσης ένα χρυσό (1987) και ένα χάλκινο (1979) στους Παναμερικανικούς καθώς και τρία χρυσά (1977, 1983, 1985) και δύο ασημένια (1979, 1981) στο ηπειρωτικό πρωτάθλημα της Νότιας Αμερικής.