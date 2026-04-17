Euroleague: Εύκολο βράδυ για Μπάρτσα κόντρα σε Μπάγερν και περιμένει Ερυθρό Αστέρα

Η Μπαρτσελόνα «καπάρωσε» την 9η θέση μετά το 96-69 επί της Μπάγερν Μονάχου και περιμένει στην Βαρκελώνη τον Ερυθρό Αστέρα για τα play in.

Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας με το εμφατικό 95-69 στο «Παλάου» και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα Play-in, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Καταλανοί ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με ρεκόρ 21-17, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλό τέμπο, με την Μπάγερν να εμφανίζεται πιο συγκεντρωμένη στα πρώτα λεπτά και να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα και ισορρόπησε την κατάσταση, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ σε όλη την πρώτη περίοδο, η οποία έκλεισε με τους γηπεδούχους μπροστά με 20-19.

Η εικόνα άλλαξε αισθητά στη δεύτερη περίοδο, όταν οι «μπλαουγκράνα» ανέβασαν την έντασή τους και έτρεξαν ένα επιμέρους 12-2, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας. Με τον Ουίλ Κλάιμπερν να δίνει τον τόνο και τον Ντάριο Μπριθουέλα να ακολουθεί, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +9 (41-32), έχοντας πλέον τον έλεγχο του αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπαρτσελόνα μπήκε αποφασισμένη να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη και το κατάφερε με εμφατικό τρόπο. Με συνεχόμενα τρίποντα από τους Σατοράνσκι και Βέσελι, η διαφορά εκτοξεύτηκε γρήγορα σε διψήφια επίπεδα, ενώ ο Μπριθουέλα συνέχισε σε εξαιρετικό ρυθμό, οδηγώντας την ομάδα του σε απόσταση άνω των 20 πόντων. Η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με την Μπάγερν να αδυνατεί να ακολουθήσει.

Στην τελευταία περίοδο, οι Καταλανοί δεν κατέβασαν ρυθμό, διατηρώντας τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα και φτάνοντας ακόμη και στο +31, με τον Κλάιμπερν και τον Φαλ να δίνουν συνέχεια στο επιθετικό κρεσέντο. Το τελευταίο δίλεπτο είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Μπαρτσελόνα να πανηγυρίζει μία εύκολη και πειστική νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ουίλ Κλάιμπερν με 22 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Ντάριο Μπριθουέλα πρόσθεσε 16 πόντους. Από την Μπάγερν, ξεχώρισαν οι Αζάια Μάικ με 17 πόντους και Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς με 15, σε ένα βράδυ όπου η γερμανική ομάδα δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 41-32, 68-48, 95-69