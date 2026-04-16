Αμετανόητος ο Λιόλιος: «Κάποιοι αναπολούν εποχές του παρελθόντος αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»

Onsports team

Ο Βαγγέλης Λιόλιος πετάει για μια ακόμα φορά την μπάλα στην εξέδρα μετά τις σοβαρές καταγγελίες του Αμαρουσίου.

Την ώρα που η καταγγελία του Αμαρουσίου αποκαλύπτει τον ρόλο του Βαγγέλη Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ, ο πρόεδρος της ΕΟΚ επιχειρεί για μια ακόμα φορά να οικειοποιηθεί τις συλλογικές επιτυχίες και αποφεύγει να απαντήσει στα σοβαρά ζητήματα που τέθηκαν με στοιχεία από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Βαγγέλης Λιόλιος:

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ο,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».