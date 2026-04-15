Ο Τζάρεντ Χάρπερ κέρδισε το MVP του EuroCup και έγραψε ιστορία
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 15:29
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Τζάρεντ Χάρπερ κέρδισε το MVP του EuroCup και έγραψε ιστορία

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Αμερικανό παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τη σεζόν που ολοκληρώνεται και έγραψε ιστορία. 

Ο Τζάρεντ Χάρπερ κατέκτησε τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη στο EuroCup, χάρη στην εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, αποτελώντας τον πρώτο παίκτη που αναδεικνύεται MVP για δεύτερη φορά στη διοργάνωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τη regular season με 19.5 πόντους, συγκεντρώνοντας παράλληλα 22.2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός παίκτης που πέτυχε διψήφιο αριθμό πόντων σε όλους τους αγώνες της κανονικής περιόδου επιπλέον, είχε κατά μέσο όρο 5.2 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.

 



