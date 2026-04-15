Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Α1 Γυναικών: Τζάμπολ στους τελικούς ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 10:15
ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Τζάμπολ στους τελικούς ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό

Η ώρα για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος έφτασε με τις δύο ομάδες να "παλεύουν" για τον τίτλο του πρωταθλητή. 

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του πρώτου τελικού του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών φτάνει στο τέλος της με τον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό να "παλεύουν" για τον τίτλο του πρωταθλητή. 

Οι δύο ομάδες θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι απόψε στις 20:30 στο κλειστό της Εργάνης με το σκορ να είναι στο 1-1, αφού "κουβαλάνε" τα αποτελέσματα της regular season. 

Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες με την ΕΡΤ-2 Σπορ να καλύπτει τηλεοπτικά τη μεγάλη αναμέτρηση. 

Διαιτητές του πρώτου τελικού θα είναι οι Ζακεστίδης, Ζιώγας και Τεφτίκης.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved