Α1 Γυναικών: Τζάμπολ στους τελικούς ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του πρώτου τελικού του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών φτάνει στο τέλος της με τον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό να "παλεύουν" για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Οι δύο ομάδες θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι απόψε στις 20:30 στο κλειστό της Εργάνης με το σκορ να είναι στο 1-1, αφού "κουβαλάνε" τα αποτελέσματα της regular season.

Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 3 νίκες με την ΕΡΤ-2 Σπορ να καλύπτει τηλεοπτικά τη μεγάλη αναμέτρηση.

Διαιτητές του πρώτου τελικού θα είναι οι Ζακεστίδης, Ζιώγας και Τεφτίκης.