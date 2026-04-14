Αυτή είναι η καλύτερη πεντάδα του Eurocup
Οnsports Τeam 14 Απριλίου 2026, 19:15
ΜΠΑΣΚΕΤ

Το EuroCup ανακοίνωσε την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025-26.

Ο Κάιλ Όλμαν από την Τουρκ Τέλεκομ, ο Μαλακάι Φλιν από την Μπαχτσεσεχίρ, ο Τζάρεντ Χάρπερ από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο ΝτεΒάντε Τζόουνς από την Τρέντο και ο Άντε Ζίζιτς από την Μπεσίκτας αποτελούν τα μέλη της κορυφαίας πεντάδας.

Θυμίζουμε, πως η επιλογή της All-EuroCup First Team προκύπτει μέσα από ψηφοφορία φιλάθλων (10%), MME (20%), προπονητών (35%) και αρχηγών ομάδων (35%).



