Κύπρος: Αγκαλιά με τον τίτλο η Ομόνοια - Δείτε βίντεο

Οnsports Team

Η Ομόνοια αύξησε στους 10 βαθμούς τη διαφορά της κι αγκαλιάζει πλέον το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2021.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαροκινό φορ, Ριάν Μαέ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ, η Ομόνοια Λευκωσίας πέρασε με εμφατικό τρόπο απ' την "AEK Arena" νικώντας με 2-0 την ΑΕΚ Λάρνακας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play offs της Cyprus League, αύξησε στους 10 βαθμούς τη διαφορά της απ' τη δεύτερη θέση κι αγκαλιάζει πλέον το 22ο πρωτάθλημα της Ιστορίας της και πρώτο μετά το 2021.

Οι «τριφυλλοφόροι» ήταν ανώτεροι σ' όλο το παιχνιδι κι έφτασαν στο τρίποντο που τους δίνει... αέρα πρωταθλητή, χάρις στα δύο τέρματα του Μαέ στο 32' και στο 66'.

Νωρίτερα, έπειτα από τρεις σερί ισοπαλίες, ο Απόλλων Λεμεσού έφυγε με το διπλό απ' το νέο «ΓΣΠ», επικρατώντας του ΑΠΟΕΛ με 3-2 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play off της Cyprus League κι ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με έναν αγώνα περισσότερο.

Δύο φορές προηγήθηκε ο Απόλλων με τους Μάρκες (35') και Κβίντα (64'), ισάριθμες φορές «απάντησε» ο ΑΠΟΕΛ με τους Πουρσαϊτίδη (57') και Λαΐφη (84'), όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν εντέλει το διπλό, χάρις σε ένα άλλο ένα γκολ του Μάρκες στο 88'.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των playoffs στη Cyprus League:

Α' όμιλος

ΤΡΙΤΗ (14/4)

Άρης Λεμεσού-Πάφος 1-1

ΑΠΟΕΛ-Απόλλων Λεμεσού 2-3

ΑΕΚ Λάρνακας-Ομόνοια 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ομίλου (σε 29 αγώνες)

Ομόνοια 68

Απόλλων Λεμεσού 58

ΑΕΚ Λάρνακας 57

Πάφος 53

ΑΠΟΕΛ 48

Άρης Λεμεσού 44