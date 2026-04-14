ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Επιστρέφει ο Μπιργκάντερ για το Game 3
Οnsports Τeam 14 Απριλίου 2026, 22:25
Με τον Σίμον Μπιργκάντερ θα παραταχθεί στο παρκέ της Sunel Arena η Μπανταλόνα για το παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση για το BCL. 

Ευχάριστα τα νέα για τον προπονητή της Μπανταλόνα ο οποίος αναμένεται να έχει μια πολύ σημαντικό προσθήκη για τον 3ο αγώνα της προημιτελικής σειράς του BCL κόντρα στην ΑΕΚ. 

Ο λόγος για τον Σίμον Μπιργκάντερ ο οποίος απουσίασε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια σε Αθήνα και Βαρκελώνη ωστόσο τέθηκε κανονικά, πλέον, στην διάθεση του Ντάνιελ Μιρέτ.

Ο Σίμον Μπιργκάντερ έχει αγωνιστεί σε 11 ματς του φετινού BCL έχοντας κατά μέσο όρο 6.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1.3 τάπες ανά 18 λεπτά συμμετοχής και σουτάροντας με 55% στα δίποντα και 75% στις βολές.



