ΠΑΟΚ: Τεράστια η ζήτηση για τα εισιτήρια του τελικού - Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Τεράστια η ζήτηση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στον Βόλο, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να προχωρά σε αυστηρά κριτήρια διάθεσης.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει στη διάθεσή του 7.872 εισιτήρια για το μεγάλο ραντεβού της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αριθμός που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει το ενδιαφέρον του κόσμου.

«Τα εισιτήρια είναι ελάχιστα για τη ζήτηση και ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι, ακόμη κι αν είχαμε διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό. Προσπαθήσαμε να βρούμε έναν όσο το δυνατό πιο δίκαιο τρόπο διανομής, επιβραβεύοντας όσους έρχονται σε όλα τα παιχνίδια», ανέφεραν χαρακτηριστικά από τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25.04 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Περίοδος προτεραιότητας :

15/04/2026 12:00 – 17/04/2026 17:00

Προτεραιότητα αγοράς 1 εισιτηρίου αποκλειστικά για προσωπική χρήση στις παρακάτω 3 κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάτοχοι θα ενημερωθούν άμεσα μέσω email στη διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο paok fc web λογ/σμο τους.

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Σουιτών Vip & Vipa

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εξωτερικών θέσεων Vip & Vipa

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που χρησιμοποίησαν το διαρκείας τους σε όλους τους αγώνες (100% attendance) ως επιβράβευση της παρουσίας τους

Το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαιώμα ακύρωσης του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση μη εξάντλησης των εισιτηρίων, θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.

Τρόπος έκδοσης

Εισόδος στο web λογαριασμό που αγοράστηκε το εισιτήριο διαρκείας και ακολουθείτε τη διαδικασία αγοράς Μόλις ολοκληρώσετε το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου & ΑΜΚΑ), πληκτρολογείτε τον ΑΜΚΑ σας στο πεδίο “κωδικος κουπονιού”, μετά επιλέγετε «αποθήκευση» «ενημέρωση» & «συνέχεια» για να σας επιτραπεί η μετάβαση στο τελικό στάδιο της πληρωμής.

Τιμές Εισιτηρίων