Παναθηναϊκός σε Αθηναϊκό: «Αμέτοχοι και θεατές με τον Ολυμπιακό»
Οnsports team 08 Απριλίου 2026, 22:20
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός σε Αθηναϊκό: «Αμέτοχοι και θεατές με τον Ολυμπιακό»

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση του Αθηναϊκού και σχολίασε τα όσα ανέφερε η ομάδα του Βύρωνα.

Σε φορτισμένο κλίμα διεξάγεται η προετοιμασία για τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Αθηναϊκό, με αφορμή το ζήτημα της παρουσίας φιλοξενούμενων οπαδών.

Το θέμα έχει προκαλέσει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, με κύκλους των «πράσινων» να σχολιάζουν την ανακοίνωση της ομάδας του Βύρωνα, κάνοντας αναφορά σε όσα είχαν συμβεί στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα (07/04), όταν ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, μέσω ανακοίνωση, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τα όσα προέκυψαν στη σύσκεψη σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του πρώτου τελικού.

Κύκλοι από τον Παναθηναϊκό Α.Ο. σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Αθηναϊκού ανέφεραν ότι: «Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. δεν πρόκειται να ανταπαντήσει επίσημα στο σωματείο του Αθηναϊκού παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες που κάνει να δημιουργηθεί κάποιου είδους αντιπαράθεση.

Μετά από έξι μήνες το σωματείο από τον Βύρωνα και ο πρόεδρος-θεατής των αγώνων του Ολυμπιακού κ. Ραμαντάνης δίνουν μάχη να παρουσιάσουν έναν διαφορετικό αγώνα από αυτόν που τελικά πραγματοποιήθηκε στον πρώτο γύρο. Στο ματς της 7ης Ιανουαρίου 2026 στο εντός έδρας ματς τους με τον Ολυμπιακό οι άνθρωποι της ομάδας του Βύρωνα άφησαν κατά μέρους την ευαισθησία τους για τις οπαδικές λογικές και τα σεξιστικά συνθήματα.

ΑΜΕΤΟΧΟΙ και ΘΕΑΤΕΣ! Για τη δε υποτιθέμενη παράνομη και δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο τίποτα…».



