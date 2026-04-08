Volley League Γυναικών: Παναθηναϊκός και ΖΑΟΝ «σκούπισαν» και δίνουν «ραντεβού» στους τελικούς

EUROKINISSI

Οnsports team

Την πρόκριση στους τελικούς της Volley League γυναικών εξασφάλισαν ο Παναθηναϊκός και ο ΖΑΟΝ, ολοκληρώνοντας με 2-0 νίκες τις σειρές των ημιτελικών τους.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη και «σφράγισε» το εισιτήριο για τους τελικούς.

Μολονότι οι γηπεδούχες κατέκτησαν το πρώτο σετ (25-18), οι «πράσινες» αντέδρασαν άμεσα και με σταθερά ανεβασμένη απόδοση πήραν τα επόμενα τρία (15-25, 23-25, 19-25), φτάνοντας στη νίκη και το «σκούπισμα».

Ιστορική πρόκριση πανηγύρισε ο ΖΑΟΝ, ο οποίος επικράτησε με 3-2 σετ της ΑΕΚ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή από 2-0, όπως είχε πράξει και στον πρώτο αγώνα! Η ομάδα της Κηφισιάς εξασφάλισε την παρουσία της στους τελικούς για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να επιστρέψει στην κορυφή μετά την περσινή παρένθεση, ενώ ο ΖΑΟΝ θα επιδιώξει να το πράξει για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1981!