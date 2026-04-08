Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Volley League Γυναικών: Παναθηναϊκός και ΖΑΟΝ «σκούπισαν» και δίνουν «ραντεβού» στους τελικούς
EUROKINISSI
Οnsports team 08 Απριλίου 2026, 22:38
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Την πρόκριση στους τελικούς της Volley League γυναικών εξασφάλισαν ο Παναθηναϊκός και ο ΖΑΟΝ, ολοκληρώνοντας με 2-0 νίκες τις σειρές των ημιτελικών τους.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη και «σφράγισε» το εισιτήριο για τους τελικούς.

Μολονότι οι γηπεδούχες κατέκτησαν το πρώτο σετ (25-18), οι «πράσινες» αντέδρασαν άμεσα και με σταθερά ανεβασμένη απόδοση πήραν τα επόμενα τρία (15-25, 23-25, 19-25), φτάνοντας στη νίκη και το «σκούπισμα».

Ιστορική πρόκριση πανηγύρισε ο ΖΑΟΝ, ο οποίος επικράτησε με 3-2 σετ της ΑΕΚ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή από 2-0, όπως είχε πράξει και στον πρώτο αγώνα! Η ομάδα της Κηφισιάς εξασφάλισε την παρουσία της στους τελικούς για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να επιστρέψει στην κορυφή μετά την περσινή παρένθεση, ενώ ο ΖΑΟΝ θα επιδιώξει να το πράξει για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1981!

Ιστορική στιγμή για τον ΖΑΟΝ | Η ομάδα της Κηφισιάς επιστρέφει στους τελικούς μετά από 45 χρόνια!

Ένα τεράστιο πάρτι στην Κηφισιά | Οι παίκτριες του ΖΑΟΝ πανηγυρίζουν τη σπουδαία πρόκριση στους τελικούς!



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Η Ατλέτικο «άλωσε» τη Βαρκελώνη, σημαντικό βήμα και για την Παρί
2 ώρες πριν Champions League: Η Ατλέτικο «άλωσε» τη Βαρκελώνη, σημαντικό βήμα και για την Παρί
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Ο ψυχωμένος «Δικέφαλος» «ξέρανε» τους Ισπανούς κι έφυγε για τελικούς!
2 ώρες πριν Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Ο ψυχωμένος «Δικέφαλος» «ξέρανε» τους Ισπανούς κι έφυγε για τελικούς!
EUROLEAGUE
Euroleague: Η Εφές «φρέναρε» την Παρτιζάν στην επιστροφή του Λάρκιν – Η βαθμολογία
2 ώρες πριν Euroleague: Η Εφές «φρέναρε» την Παρτιζάν στην επιστροφή του Λάρκιν – Η βαθμολογία
CONFERENCE LEAGUE
Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Θα παίξουμε για να γράψουμε ιστορία» | Οι δηλώσεις του Πινέδα
3 ώρες πριν Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Θα παίξουμε για να γράψουμε ιστορία» | Οι δηλώσεις του Πινέδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved