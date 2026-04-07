Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός Α.Ο.: «Ο Αθηναϊκός δημιούργησε κλίμα για να αποκλείσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού»
Onsports Team 07 Απριλίου 2026, 20:23
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε πως έχουν τα πράγματα αναφορικά με τα εισιτήρια των τελικών κάνοντας λόγο για προσπάθεια της διοίκησης του Αθηναϊκού να αποκλειστούν οι φίλοι των πράσινων. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τα όσα έλαβαν χώρα στη σύσκεψη των μέτρων τάξης του πρώτου τελικού της Α1 Μπάσκετ Γυναικών με αντίπαλο τον Αθηναϊκό.

Η διοίκηση του Συλλόγου εκφράζει τη δυσάρεστη έκπληξή της για τη στάση που τηρήθηκε. Η πλευρά του Αθηναϊκού ακολούθησε μια τακτική, με προφανή σκοπό τη δημιουργία κλίματος που θα απέκλειε την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Βύρωνα.
 
Παρότι η προκήρυξη είναι σαφής και ορίζει ότι η φιλοξενούμενη ομάδα δικαιούται έως και το 20% των εισιτηρίων, η σύσκεψη κατέληξε στην απόφαση η Αστυνομία να εισηγηθεί στο Υπουργείο την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για λόγους "ασφαλείας".
 
Ο Πρόεδρος του Αθηναϊκού, κ. Ραμαντάνης, θυμήθηκε έξι μήνες μετά τον αγώνα του πρώτου γύρου στον Βύρωνα– ότι τότε "αισθάνθηκε απειλή". Πρόκειται για μια θέση που δεν είχε εκφραστεί ποτέ στο παρελθόν, ούτε από τον ίδιο ούτε από το σωματείο του, και συνοδεύτηκε από σειρά ισχυρισμών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας του Παναθηναϊκού, κ. Μιχάλης Νικήτογλου, δεν τον "προστάτευσε", ισχυρισμός που είναι απολύτως ψευδής. Αντιθέτως, ο υπεύθυνος ασφαλείας του "Τριφυλλιού" μερίμνησε προσωπικά για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, παραμένοντας καθ’ όλη τη διάρκεια κοντά και στον κ. Χαρδαλιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Άλλωστε, το γεγονός ότι το ματς ολοκληρώθηκε κανονικά, χωρίς να καταγραφεί κανένα παράπονο από την πλευρά του Αθηναϊκού, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Για την ιστορία, την επομένη εκείνου του αγώνα, ο Παναθηναϊκός επικοινώνησε άμεσα με τη διοίκηση του Αθηναϊκού (τόσο τηλεφωνικά όσο και εγγράφως), προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες ελαιοχρωματισμού από κάποια συνθήματα που γράφτηκαν στους τοίχους του γηπέδου.

Πρέπει να γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ προβλήματα με το ιστορικό σωματείο του Αθηναϊκού σε κανένα άθλημα. Η τωρινή προσπάθεια πυροδότησης του κλίματος είναι μόνο ζημιογόνα.

Ο Παναθηναϊκός διατηρεί διαχρονικούς δεσμούς με την περιοχή του Βύρωνα, από την οποία έχουν αναδειχθεί σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου μας. Επιπλέον, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στον Βύρωνα στηρίζουν έμπρακτα την τοπική κοινωνία, όπως έπραξαν πρόσφατα με τη συνεισφορά τους στην Κοινωνική Κουζίνα της περιοχής, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι της».



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved