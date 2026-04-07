Παναθηναϊκός Α.Ο.: «Ο Αθηναϊκός δημιούργησε κλίμα για να αποκλείσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού»

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε πως έχουν τα πράγματα αναφορικά με τα εισιτήρια των τελικών κάνοντας λόγο για προσπάθεια της διοίκησης του Αθηναϊκού να αποκλειστούν οι φίλοι των πράσινων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τα όσα έλαβαν χώρα στη σύσκεψη των μέτρων τάξης του πρώτου τελικού της Α1 Μπάσκετ Γυναικών με αντίπαλο τον Αθηναϊκό.

Η διοίκηση του Συλλόγου εκφράζει τη δυσάρεστη έκπληξή της για τη στάση που τηρήθηκε. Η πλευρά του Αθηναϊκού ακολούθησε μια τακτική, με προφανή σκοπό τη δημιουργία κλίματος που θα απέκλειε την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Βύρωνα.

Παρότι η προκήρυξη είναι σαφής και ορίζει ότι η φιλοξενούμενη ομάδα δικαιούται έως και το 20% των εισιτηρίων, η σύσκεψη κατέληξε στην απόφαση η Αστυνομία να εισηγηθεί στο Υπουργείο την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για λόγους "ασφαλείας".

Ο Πρόεδρος του Αθηναϊκού, κ. Ραμαντάνης, θυμήθηκε έξι μήνες μετά τον αγώνα του πρώτου γύρου στον Βύρωνα– ότι τότε "αισθάνθηκε απειλή". Πρόκειται για μια θέση που δεν είχε εκφραστεί ποτέ στο παρελθόν, ούτε από τον ίδιο ούτε από το σωματείο του, και συνοδεύτηκε από σειρά ισχυρισμών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.