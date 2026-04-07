Euroleague: Σημαντικό «διπλό» η Ντουμπάι BC στο Κάουνας

Η ομάδα των ΗΑΕ «λύγισε» την Ζαλγκίρις στην έδρα της με 77-65 και έμεινε «ζωντανή» στο κυνήγι της δεκάδας της Euroleague.

Εκτός έδρας νίκη για την Ντουμπάι BC, κόντρα στη φορμαρισμένη Ζαλγκίρις Κάουνας. Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε 77-65 των Λιθουανών και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για το κυνήγι της δεκάδας.

Στο 19-17 πλέον το ρεκόρ της Ντουμπάι, με τη Ζαλγκίρις να χάνει έδαφος για την εξάδα καθώς έπεσε στο 21-15. Η ομάδα του Κάουνας βρέθηκε να προηγείται και με 15 πόντους, όμως αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό. Κορυφαίος των νικητών ο Αβράμοβιτς με 15 πόντους, ενώ από τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Μόουζες Ράιτ με 15.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 34-24, 53-39, 65-77