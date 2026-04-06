Στη Μούρθια με το όνειρο του τελικού ο ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 09:06
Η αποστολή του «Δικεφάλου» βρίσκεται στην Ισπανία για τον επαναληπτικό της Μεγάλης Τετάρτης και άπαντες στην ομάδα της Θεσσαλονίκης ζουν και… αναπνέουν για τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία τους στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Στη Μούρθια θα βρίσκεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ για τον δεύτερο καθοριστικό ημιτελικό απέναντι στην ομώνυμη ομάδα (Μ. Τετάρτη 8/4, 21:30).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης "κουβαλάει" στις αποσκευές της το +6 του πρώτου ημιτελικού και πάνω σε αυτό θέλει να "πατήσει" για να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Η «ασπρόμαυρη» αποστολή πέταξε από τη Θεσσαλονίκη με τελικό προορισμό την Ισπανία τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας η ομάδα θα προπονηθεί στο γήπεδο της Μούρθια. Η προετοιμασία της ομάδας θα ολοκληρωθεί με την προπόνηση της Τρίτης. 



