Κάρλικ Τζόουνς: «Η μεγαλύτερη αντιπαλότητα με τον Αστέρα»

Η Παρτιζάν επικράτησε στον πρόσφατο αγώνα με τον Ερυθρό για τη EuroLeague και ο Κάρλικ Τζόουνς μετακύ άλλων μίλησε για την κόντρα των δύο ομάδων του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο podcast «X&O's Chat»:

Για το πως είναι μετά τον τραυματισμό του: «Απλώς δουλειά, η διαδικασία της ανάρρωσης από τον τραυματισμό. Δούλευα κάθε μέρα στο γυμναστήριο, κυριολεκτικά κάθε μέρα. Ίσως μία ή δύο μέρες άδειες μερικές φορές, αλλά γενικά κάθε μέρα. Σούταρα επίσης με αυτό το παπούτσι στο πόδι μου, όρθιος, σουτάροντας από το αντιβράχιο, σουτάροντας το τρίποντο χωρίς άλμα, σουτάροντας από την καρέκλα... Ό,τι και αν μου έδιναν, δούλευα μέχρι που μου είπαν ότι δεν μπορούσα να το κάνω άλλο. Μερικές φορές οι προπονητές σε σταματούν, οπότε εκνευρίζομαι. Δεν πονάει, μπορώ ακόμα να το κάνω, και μου λένε ότι πρέπει. Παρακολουθώ τους αγώνες από πέρυσι. Λέω στον εαυτό μου ότι είμαι θυμωμένος. Μου λείπεις εδώ και μήνες. Με έχει κάνει να δουλεύω σκληρότερα και να βελτιώνομαι κάθε μέρα. Έτσι έχω προχωρήσει. Για μένα, αυτό ήταν το κλειδί».

Για τα ματς με τον Αστέρα: «Τα παιχνίδια είναι καταπληκτικά. Η καλύτερη αντιπαλότητα σε όλο το μπάσκετ, ειλικρινά. Αυτή είναι μια τρελή αντιπαλότητα. Άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι, κάποιοι πιθανώς δεν ξέρουν τίποτα για μπάσκετ και δεν παρακολουθούν, αλλά είναι εκεί, επευφημούν, ακολουθούν, απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα, η οποία είναι καταπληκτική. Ειδικά σε μια χώρα που ζει για το μπάσκετ. Και οι δύο ομάδες χρειάζονται η μία την άλλη. Χρειαζόμαστε τον Ερυθρό Αστέρα και μας χρειάζονται. Είναι πάντα μια μάχη, ένας ανταγωνισμός, είναι υπέροχο να είσαι μέρος αυτού. Ζω για τέτοια παιχνίδια. Αυτά είναι παιχνίδια στη μεγάλη σκηνή, όπου υπάρχει πάθος, όπου θέλεις να κερδίσεις για τον εαυτό σου, για το κύρος, για τον προπονητή, για τους οπαδούς... Είμαι περήφανος γι' αυτό, οι συμπαίκτες μου και οι αντίπαλοί μου είναι περήφανοι. Όταν τα βάζεις όλα μαζί, παίρνεις ένα απίστευτο παιχνίδι».