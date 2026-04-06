Stoiximan GBL: Ο Νετζήπογλου MVP της 24ης αγωνιστικής
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 10:54
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Η εξαιρετική εμφάνιση του Όμηρου Νετζήπουγλου κόντρα στην Μύκονο τον.... έχρισε πολυτιμότερο της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε.  

Ο Όμηρος Νετζήπογλου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Έλληνας άσος ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στη νίκη κόντρα στη Μύκονο, έχοντας 27 πόντους (5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Έτσι ο Νετζήπογλου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 24ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.



