ΠΑΟΚ: Βραβεύει τον Γιώργο Οικονόμου πριν τον ημιτελικό με τη Μούρθια

Οnsports Team

Με μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, αναγνώρισης και σεβασμού, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα βραβεύσει τον Γιώργο Οικονόμου, πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού του FIBA Europe Cup, κόντρα στη Μούρθια (Τετάρτη 1/4, 19:15).

Ο Γιώργος Οικονόμου υπήρξε κομμάτι των θεμελίων της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας που το 1959 κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδας, τον πρώτου τίτλου σε ομαδικό άθλημα στην ιστορία όλου του συλλόγου. Αγωνίστηκε στην πρώτη πεντάδα του ΠΑΟΚ σε ηλικία 17 ετών, στυλοβάτης της πρωταθλήτριας ομάδας του 1959, ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που ξεπέρασε τα δύο μέτρα. Ο ΠΑΟΚ αποτέλεσε τη μεγάλη του αγάπη και υπηρέτησε το σύλλογο, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως προπονητής.

Η χρονική συγκυρία προσδίδει στη βράβευση του Γιώργου Οικονόμου μια ξεχωριστή βαρύτητα. Την 1η Απριλίου, στο ξεκίνημα του μήνα που σηματοδοτεί τα 100 χρόνια ζωής του ΠΑΟΚ, το παρελθόν συναντά το παρόν σε μια στιγμή βαθιάς αναγνώρισης. Η ιστορία δεν είναι απλώς παρελθόν. Είναι ταυτότητα. Και οι άνθρωποί της, όπως ο Γιώργος Οικονόμου, είναι οι σιωπηλοί πρωταγωνιστές που συνεχίζουν να καθορίζουν το μέγεθος της ιστορίας ενός τεράστιου συλλόγου.

Ο συμβολισμός γίνεται ακόμη πιο έντονος, από τη στιγμή που η βράβευση θα πραγματοποιηθεί πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού του FIBA Europe Cup και ο ΠΑΟΚ επιστρέφει νοητά στην απαρχή της ευρωπαϊκής του διαδρομής. Εκεί, όπου ο ίδιος ο Οικονόμου βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, στον πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας το 1959, απέναντι στην τότε πρωταθλήτρια Ρουμανίας CCA Βουκουρεστίου. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού που έφτασε σχεδόν τα 500 παιχνίδια στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ιστορία δεν είναι απλώς παρελθόν. Είναι ταυτότητα. Και οι άνθρωποί της, όπως ο Γιώργος Οικονόμου, είναι οι σιωπηλοί

πρωταγωνιστές που συνεχίζουν να καθορίζουν το μέγεθος της ιστορίας ενός τεράστιου συλλόγου.

Από εκείνη την πρώτη, άγνωστη τότε σελίδα, μέχρι τη σημερινή διεκδίκηση μιας ακόμη ευρωπαϊκής διάκρισης. Ο άνθρωπος που βρέθηκε στην αφετηρία αυτής της διαδρομής, τιμάται τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κοιτά ξανά ψηλά.

Ο Γιώργος Οικονόμου, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, με τεράστια προσφορά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, επιστρέφει στο προσκήνιο όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανό σύμβολο. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο PAOK Sports Arena, για να τον τιμήσουμε…».