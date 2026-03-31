Ο Πολονάρα πάτησε και πάλι παρκέ (vid)
Οnsports Τeam 31 Μαρτίου 2026, 11:15
ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεγάλη στιγμή για τον σπουδαίο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος μετά τη νέα μεγάλη του νίκη, επέστρεψε στις προπονήσεις.

Μετά την επιτυχημένη επέμβαση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε ο Ακίλε Πολονάρα, ο τεράστιος Ιταλός παίκτης πάτησε και πάλι παρκέ.

Ο 34χρονος επέστρεψε στις προπονήσεις και πλέον όλοι περιμένουν την στιγμή που θα τον δουν ξανά στο παρκέ να αγωνίζεται, έχοντας κερδίσει φυσικά πρώτα την πιο σημαντική μάχη του.

Ο Πολονάρα για μία ακόμα φορά απέδειξε σε όλους την τεράστια δύναμη ψυχής του, «νικώντας» τη λευχαιμία και κάνοντας ξανά αυτό που αγαπάει, δίνοντας ένα τρανό παράδειγμα σε όλους.

 



