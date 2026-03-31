Ο Πολονάρα πάτησε και πάλι παρκέ (vid)
Μεγάλη στιγμή για τον σπουδαίο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος μετά τη νέα μεγάλη του νίκη, επέστρεψε στις προπονήσεις.
Μετά την επιτυχημένη επέμβαση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε ο Ακίλε Πολονάρα, ο τεράστιος Ιταλός παίκτης πάτησε και πάλι παρκέ.
Ο 34χρονος επέστρεψε στις προπονήσεις και πλέον όλοι περιμένουν την στιγμή που θα τον δουν ξανά στο παρκέ να αγωνίζεται, έχοντας κερδίσει φυσικά πρώτα την πιο σημαντική μάχη του.
Ο Πολονάρα για μία ακόμα φορά απέδειξε σε όλους την τεράστια δύναμη ψυχής του, «νικώντας» τη λευχαιμία και κάνοντας ξανά αυτό που αγαπάει, δίνοντας ένα τρανό παράδειγμα σε όλους.
I video che fanno bene al cuore ?— Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 30, 2026
Dopo la malattia e il trapianto di midollo Achi è tornato ad allenarsi e sta facendo allenamento individuale in palestra a Sassari ????#Polonara pic.twitter.com/M8kc2fzIAR