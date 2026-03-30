Μετράμε τις... εβδομάδες για το 3x3!

Πλησιάζει η μεγάλη στιγμή για το 3ο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3x3, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καπανδριτίου.

Η σχετική ανακοίνωση

«Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το σημαντικό μπασκετικό event στην περιοχή μας και σάς θέλουμε όλους παρόντες σε αυτό! Δυνατές μονομαχίες, μπασκετικό θέαμα και έντονος συναγωνισμός σάς περιμένουν, μαζί φυσικά με πολλά δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μικροί και μεγάλοι λάβετε θέσεις κι ετοιμαστείτε για την μεγάλη μπασκετική γιορτή που διοργανώνουμε και φέτος. Μία γιορτή που καθιερώνεται πια ως θεσμός και που θέλουμε κάθε χρόνο να είναι και μαζικότερη από πλευράς παρουσιών, κάνοντας ακόμη περισσότερο «θόρυβο». Θα υπάρξουν φυσικά προσεχώς νεότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες αλλά είμαστε στην διάθεσή σας να ενημερώσουμε για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το τουρνουά.

Οι Ηλικιακές κατηγορίες:

Mixed 10-13 ετών (γεννηθέντες 2013-2016)

Boys 14-17 ετών (γεννηθέντες 2009-2012)

Women 14+ ετών (γεννηθείς 2012 και πριν)

Open Men 18-34 ετών (γεννηθέντες 1992-2008)

Veterans: 35+ ετών (γεννηθέντες 1991 και πριν)

Ώρα έναρξης αγώνων: 10:00 π.μ

Δήλωσε συμμετοχή στο link που θα βρεις στο bio

https://docs.google.com/forms/d/1CNC0BPWRbiItfLqp8ZonWRyRVepICtRRDYxUNticibE/edit?ts=6979eb63

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 12 Απριλίου».