Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72: Άλμα παραμονής! – Νίκη και… πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους

Η Καρδίτσα έκανε καθοριστικό βήμα παραμονής, καθώς επικράτησε 85-72 του Πανιωνίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη διαφορά σε πιθανή ισοβαθμία.

Η θεσσαλική ομάδα άφησε ένα βαθμό πίσω της τους «κυανέρυθρους», αποκτώντας και το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας (αφού στον πρώτο γύρο είχε ηττηθεί στη Γλυφάδα με 107-105).

Επίσης, βρίσκεται στο +2 από το τελευταίο της κατάταξης Μαρούσι, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 40-40, αν και οι γηπεδούχοι είχαν βρεθεί κάποια στιγμή στο +8 (32-24).

Στην τρίτη περίοδο η Καρδίτσα κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (48-42, 56-48 και 58-50), για να «καθαρίσει» το παιχνίδι στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, όταν με ένα επιμέρους σκορ 13-2, ξέφυγε 71-52 και δημιούργησε διαφορά ασφαλείας, την οποία διατήρησε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαγκλογιάννης, Σκανδαλάκης

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-40, 58-50, 85-72

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 17 (2), Απσον 10, Κασελάκης 1, Καμπερίδης 6 (2), Ντ. Τζέφερσον 12 (1τρ., 5ασ), Εστράδα 17 (3), Χόρχλερ 8 (2), Δίπλαρος 9 (2τρ., 7ασ), Μάντσεν 5.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 19, Λέμον 6, Τόμασον 2, Κρούζερ 7 (1), Γκίκας, Τέιλορ 12 (2), Τσαλμπούρης 7 (1), Λιούις 11 (1), Γόντικας 2, Πατρίκης, Νικολαϊδης 6 (1).