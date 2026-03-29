Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72: Άλμα παραμονής! – Νίκη και… πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους
Οnsports team 29 Μαρτίου 2026, 15:36
ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Καρδίτσα έκανε καθοριστικό βήμα παραμονής, καθώς επικράτησε 85-72 του Πανιωνίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη διαφορά σε πιθανή ισοβαθμία.

Η θεσσαλική ομάδα άφησε ένα βαθμό πίσω της τους «κυανέρυθρους», αποκτώντας και το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας (αφού στον πρώτο γύρο είχε ηττηθεί στη Γλυφάδα με 107-105).

Επίσης, βρίσκεται στο +2 από το τελευταίο της κατάταξης Μαρούσι, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 40-40, αν και οι γηπεδούχοι είχαν βρεθεί κάποια στιγμή στο +8 (32-24).

Στην τρίτη περίοδο η Καρδίτσα κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (48-42, 56-48 και 58-50), για να «καθαρίσει» το παιχνίδι στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, όταν με ένα επιμέρους σκορ 13-2, ξέφυγε 71-52 και δημιούργησε διαφορά ασφαλείας, την οποία διατήρησε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαγκλογιάννης, Σκανδαλάκης
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-40, 58-50, 85-72
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 17 (2), Απσον 10, Κασελάκης 1, Καμπερίδης 6 (2), Ντ. Τζέφερσον 12 (1τρ., 5ασ), Εστράδα 17 (3), Χόρχλερ 8 (2), Δίπλαρος 9 (2τρ., 7ασ), Μάντσεν 5.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 19, Λέμον 6, Τόμασον 2, Κρούζερ 7 (1), Γκίκας, Τέιλορ 12 (2), Τσαλμπούρης 7 (1), Λιούις 11 (1), Γόντικας 2, Πατρίκης, Νικολαϊδης 6 (1).



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Έξαλλοι όλοι στο Μαρούσι - Παπαθεοδώρου: «Πάει να δημιουργηθεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές»
13 λεπτά πριν Έξαλλοι όλοι στο Μαρούσι - Παπαθεοδώρου: «Πάει να δημιουργηθεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υπό παραχώρηση ο Ιωαννίδης σύμφωνα με Πορτογαλικά ΜΜΕ
29 λεπτά πριν Υπό παραχώρηση ο Ιωαννίδης σύμφωνα με Πορτογαλικά ΜΜΕ
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χέιζ-Ντέιβις πριν τον Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χέιζ-Ντέιβις πριν τον Ολυμπιακό
ΜΠΑΣΚΕΤ
Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72: Άλμα παραμονής! – Νίκη και… πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους
1 ώρα πριν Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72: Άλμα παραμονής! – Νίκη και… πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους
Όλες οι ειδήσεις
