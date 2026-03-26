ΑΕΚ BCL: MVP της φάσης των «16» ο ΡάιΚουαν Γκρέι

Ο παίκτης της ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαίος για την φάση των 16 της διοργάνωσης.

Οι εκπληκτικές εμφανίσεις του ΡάιΚουαν Γκρέι με τηνΑΕΚ του έφεραν τον τίτλο του MVP του Basketball Champions League στη φάση των 16.

Ο Αμερικανός φόργουορντ διανύει μία εξαιρετική σεζόν στη διοργάνωση, μετρώντας συνολικά κατά μέσο όρο 13.9 πόντος, 5.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ κατά μέσο όρο.

