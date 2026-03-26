EuroLeague: MVP της αγωνιστικής ο Μονέκε
Οnsports Τeam 26 Μαρτίου 2026, 13:21
Ο Τσίμα Μονέκε με την εμφάνισή του "οδήγησε" τον Ερυθρό Αστέρα στην νίκη κόντρα στην πρώην ομάδα του και αναδείχθηκε κορυφαίος για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης. 

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Μπασκόνια με 108-100 για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τσίμα Μονέκε να είναι καθοριστικός για να πάρει η ομάδα του την νίκη κόντρα στην... πρώην του. 

Ο Τσίμα Μονέκε σε 34:39 στο παρκέ μέτρησε 22 πόντους (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 7/9 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, έχοντας 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Και αυτά ήταν και τα νούμερα που "έχρισαν" τον παίκτη των Σέρβων κορυφαίο για την 33η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στα 80 εκατ. ευρώ η ενίσχυση του αθλητισμού από το στοίχημα - Πρώτη η Super League με 25 εκατ.
15 λεπτά πριν Στα 80 εκατ. ευρώ η ενίσχυση του αθλητισμού από το στοίχημα - Πρώτη η Super League με 25 εκατ.
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Και ο γιος μου να παίξει αύριο, πρέπει να κερδίσουμε»
23 λεπτά πριν Αταμάν: «Και ο γιος μου να παίξει αύριο, πρέπει να κερδίσουμε»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Έμπρακτη στήριξη του Παναθηναϊκού στα παιδιά των Ακαδημιών
23 λεπτά πριν Έμπρακτη στήριξη του Παναθηναϊκού στα παιδιά των Ακαδημιών
EUROLEAGUE
Αταμάν: Είναι δύσκολο αύριο για Γκραντ, θα δοκιμάσει το πρωί»
28 λεπτά πριν Αταμάν: Είναι δύσκολο αύριο για Γκραντ, θα δοκιμάσει το πρωί»
Όλες οι ειδήσεις
