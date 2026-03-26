EuroLeague: MVP της αγωνιστικής ο Μονέκε

Ο Τσίμα Μονέκε με την εμφάνισή του "οδήγησε" τον Ερυθρό Αστέρα στην νίκη κόντρα στην πρώην ομάδα του και αναδείχθηκε κορυφαίος για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Μπασκόνια με 108-100 για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τσίμα Μονέκε να είναι καθοριστικός για να πάρει η ομάδα του την νίκη κόντρα στην... πρώην του.

Ο Τσίμα Μονέκε σε 34:39 στο παρκέ μέτρησε 22 πόντους (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 7/9 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, έχοντας 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Και αυτά ήταν και τα νούμερα που "έχρισαν" τον παίκτη των Σέρβων κορυφαίο για την 33η αγωνιστική του πρωταθλήματος.