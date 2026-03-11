FIBA Europe Cup: «Εμφύλιος» με φόντο τα ημιτελικά

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα (11/3, 18:00) το Περιστέρι, στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να θέλουν να κάνουν βήμα πρόκρισης.

Το FIBA Europe Cup μπαίνει στην τελική του ευθεία με την φάση των προημιτελικών και ανάμεσα στα τέσσερα «ζευγάρια» που θα «παλέψουν» για τα ισάριθμα εισιτήρια των ημιτελικών, αυτό που κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας, δεν είναι άλλο από το ΠΑΟΚ-Περιστέρι.

Ο ελληνικός «εμφύλιος» είναι στο επίκεντρο του θεσμού, με τις δύο ομάδες να «μάχονται» σήμερα στον πρώτο αγώνα της σειράς, στο «Παλατάκι» και να θέλουν να κάνουν βήμα πρόκρισης.

Ο κόουτς των γηπεδούχων, Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να εμφανιστούμε πνευματικά έτοιμοι και θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή στη διάρκεια του αγώνα». Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Περιστερίου Betsson, Βασίλης Ξανθόπουλος ξεχώρισε: «Να βάλουμε τα κορμιά μας, κάτι που αποτελεί την ταυτότητα της ομάδας μας στην άμυνα, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό».

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Σίνισα Πρπα (Σερβία), Μεχμέτ Σαχίν (Τουρκία), Ζόραν Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία).