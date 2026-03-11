Η αντίστροφη μέτρηση για το «Mayweather vs Zambidis» έχει ξεκινήσει

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ

Βρεθήκαμε στην συνέντευξη Tύπου του «Iron Mike» και μπήκαμε για τα καλά στο κλίμα του Battle of Legends στις 27 Ιουνίου, στο Telekom Center Athens.

Φωτογραφίες: Λευτέρης Παρτσάλης

Η Αθήνα δεν είναι συνηθισμένη σε βραδιές που μυρίζουν Λας Βέγκας, όχι τουλάχιστον όταν μιλάμε για μαχητικά αθλήματα. Κι όμως, αυτό ακριβώς ένιωθες να πλανάται στον αέρα στην πρώτη συνέντευξη Τύπου για το Battle of the Legends. Ένα event που μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό για τα ελληνικά δεδομένα το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου, στο Telekom Center Athens. Εκεί όπου το Glass Floor θα γίνει… αρένα, και ο Μιχάλης Ζαμπίδης θα μπει στο ίδιο ρινγκ με τον Floyd “Money” Mayweather.

Όσες φορές και αν το δεις γραμμένο, αδυνατείς να το συγκρατήσεις. Και όμως, είναι αλήθεια.

Όταν η Αθήνα μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της πυγμαχίας

Υπάρχουν στιγμές που αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι μεγάλο πρόκειται να συμβεί πριν καν ακόμα ξεκινήσει και στο Zambidis Fitness Club, μέρος που πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου ήταν γεμάτη από εκείνη την ένταση που θυμίζει μεγάλες βραδιές πυγμαχίας. Δημοσιογράφοι, κάμερες, άνθρωποι του αθλητισμού και ένα κοινό που ήθελε να δει από κοντά τον άνθρωπο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα matchups των τελευταίων ετών.



Φωτ. Ο Iron Mike, Μιχάλης Ζαμπίδης

Ο “Iron Mike” των ελληνικών ρινγκ μίλησε ανοιχτά για το πώς βιώνει αυτή τη στιγμή, γεμάτος ενθουσιασμό, συγκίνηση, αλλά και μια καθαρή συνείδηση της πρόκλησης που έχει μπροστά του. Γιατί εδώ υπάρχει μια μικρή μεν, αλλά τεράστια στην πράξη λεπτομέρεια: ο αγώνας θα γίνει με κανόνες πυγμαχίας.

Και για έναν άνθρωπο που έχει χτίσει τον μύθο του στο kickboxing, αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό. Ότι τα πόδια μένουν… εκτός παιχνιδιού. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να ονειρεύεται ένα ενδεχόμενο που ανατριχιάζει κόσμο: Το να σπάσει το 50-0 του Mayweather.

Ο ίδιος παραδέχτηκε, άλλωστε, πως το να μπει στο ρινγκ απέναντι στον Floyd Mayweather είναι από μόνο του μια τεράστια πρόκληση.

Απέναντί του θα βρεθεί ένας πυγμάχος που έχει γράψει ιστορία με τον πιο ψυχρό και μαθηματικό τρόπο: 50 αγώνες, 50 νίκες, καμία ήττα. Ένας από τους πιο τεχνικούς και ευφυείς πυγμάχους που πέρασαν ποτέ από το άθλημα. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, ο Ζαμπίδης δεν δίστασε να πει το αυτονόητο για έναν μαχητή. Το όνειρο; Να είναι εκείνος που θα σπάσει το αήττητο σερί. Όχι από έπαρση, αλλά από νοοτροπία αθλητή.

Φωτ. Ο Ηλίας Βρύσης, CEO White Veil / Telekom Center Athens

Ένα event που ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα

Η προετοιμασία για έναν τέτοιο αγώνα δεν γίνεται σε κενό αέρος. Ο Έλληνας πρωταθλητής αποκάλυψε ότι έχει ήδη μιλήσει μέσω Zoom με τον ίδιο τον Mayweather, σε μια πρώτη επαφή πριν το μεγάλο ραντεβού. Αλλά δεν ήταν η μόνη.



Φωτ. Η Τόνια Φουσέκη, Founder & CEO @sofine_communications & @athensfashionweekofficial και μάνατζερ του Μιχάλη Ζαμπίδη



Όπως είπε, έχει επικοινωνήσει και με θρύλους της πυγμαχίας όπως ο Lennox Lewis και ο Mike Tyson, δύο ονόματα που δεν χρειάζονται συστάσεις σε κανέναν που έχει περάσει έστω και ένα βράδυ βλέποντας highlights από παλιούς αγώνες στο YouTube. Και κάπου εκεί άφησε να αιωρείται μια υπόσχεση: ότι ο αγώνας με τον Mayweather ίσως να μην είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά η αρχή μιας σειράς μεγάλων fights.

Το Battle of Legends δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά θέλει να θυμίζει τα μεγάλα boxing nights που βλέπουμε στις ΗΠΑ ή στην Ιαπωνία.

Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει fights για παγκόσμιους τίτλους, διεθνείς αθλητές, live μουσική και παρουσίες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Με άλλα λόγια, ένα show που σκοπεύει να κάνει την Αθήνα σημείο αναφοράς για μία νύχτα.



Φωτ. Ο Roman Anuchin, προπονητής του Μιχάλη Ζαμπίδη.

Στη συνέντευξη Τύπου βρέθηκαν και αρκετές γνωστές παρουσίες από τον επιχειρηματικό και αθλητικό κόσμο. Ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης της Seajets, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρών στηρίζοντας τη διοργάνωση.



Φωτ. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης και ο Μάριος Ηλιόπουλος, Ιδιοκτήτης της Seajets και Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η βραδιά που όλοι θέλουν να δουν

Η αλήθεια είναι ότι τέτοια γεγονότα δεν συμβαίνουν συχνά -για την ακρίβεια σχεδόν ποτέ- στην Ελλάδα, καθώς ένας από τους πιο διάσημους πυγμάχους όλων των εποχών απέναντι στον πιο αναγνωρίσιμο Έλληνα μαχητή των τελευταίων δεκαετιών.

Πόλη του Λας Βέγκας μπορεί να μην γίνουμε, αλλά για ένα βράδυ του Ιουνίου, η Αθήνα θα μοιάζει πολύ με αυτή. Και αυτό από μόνο του είναι ήδη μια μικρή ιστορία που αξίζει να γραφτεί.