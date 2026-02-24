Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία ο Μπέβερλι

Οnsports Τeam

Το Νοέμβριο του 2025 ο Πάτρικ Μπέβερλι είχε συλληφθεί στο Τέξας για κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση στην αδελφή του.

Μάλιστα, τότε τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για παρεμπόδιση αναπνοής ή κυκλοφορίας του αίματος, σοκάροντας την κοινή γνώμη.

Η υπόθεση του Πάτρικ Μπέβερλι, τελικώς, δεν θα παραπεμφθεί σε δίκη, καθώς όπως έγινε γνωστό δεν υπήρξαν αρκετά στοιχεία για να στηρίξουν τις κατηγορίες.

«Ο Πάτρικ θέλει όλοι να γνωρίζουν ότι δεν θα έκανε ποτέ τίποτα που θα μπορούσε να βλάψει την αδερφή του και ότι είναι πολύ ευγνώμων που το δικαστήριο το αναγνώρισε αυτό με την μη έκδοση κατηγοριών. Είναι ευγνώμων σε όλους όσους προσευχήθηκαν γι’ αυτόν και τον στήριξαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Χαίρεται που η διαδικασία αφέθηκε να λειτουργήσει όπως έγινε και η ελπίδα του είναι ότι με αυτές τις κατηγορίες πίσω του τώρα, το όνομα και η φήμη του θα αποκατασταθούν» ανέφεραν οι δικηγόροι, Ράστι Χάρντιν και Λετίσια Κινόνες-Χόλινς.