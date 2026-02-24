«Βόμβα» για Μαρινάκη: «Θα μπορούσε να φτιάξει έναν άλλο Ολυμπιακό που θα παίζει στο ΝΒΑ Europe»

Οnsports Team

«Βόμβα» που θα συζητηθεί έριξε η εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» στο OPEN, αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας και άλλης μπασκετικής ομάδας του Ολυμπιακού από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία θα παίζει στο NBA Europe!

Ο ρεπόρτερ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, ρωτήθηκε αν το NBA Europe στράφηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη για να φτιάξει ομάδα που θα συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα του NBA.

«Δεν μπορώ να πω ότι μου προκύπτει, από την άλλη δεν θα ρωτήσει και κανέναν αν αποφασίσει κάτι τέτοιο. Έχει σχέση με Αμερική, για αυτό και πηγαίνει τακτικά εκεί. Από ότι αντιλαμβάνομαι το NBA κάνει επαφές με Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν κλπ, να πω ότι ο πρόεδρος της Παρί είναι πολύ φίλος με τον Μαρινάκη», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια όταν ρωτήθηκε αν θα μπει ως επενδυτής σε μια ξένη ομάδα ή αν υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας ελληνικής ομάδας, ανέφερε:

«Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω κάποια τέτοια περίπτωση. Μιλάμε για Ολυμπιακό στο NBA, όχι να επενδύσει αλλού ο Μαρινάκης. Να φτιάξει έναν Ολυμπιακό που θα παίζει στο NBA. Τον Ερασιτέχνη μην ξεχνάμε ότι τον χρηματοδοτεί εδώ και 15 χρόνια ο Μαρινάκης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να κάνει μια κίνηση».

Τέλος, σε ερώτηση αν μπορεί να διεκδικήσει το όνομα Ολυμπιακός FC για την δημιουργία ομάδας μπάσκετ, που θα συμμετάσχει στο NBA Europe, ο Κώστας Νικολακόπουλος απάντησε με νόημα: «Δεν μπορεί να του απαγορεύσει κανένας να κάνει μια τέτοια κίνηση».

Για να καταλήξει: «Μπορεί να έχουμε έναν Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και έναν στο ΝΒΑ Εurope και στην Ελλάδα στη Β Εθνική, έτσι για πλάκα».