Μεϊγουέδερ - Πακιάο ξανά στο ρινγκ! Έκλεισε το rematch μετά από 11 χρόνια
Έντεκα χρόνια μετά τη «μάχη του αιώνα», Φλόιντ Μέιγουεδερ και Μάνι Πακιάο ετοιμάζονται για τη μεγάλη ρεβάνς στο Λας Βέγκας.
Ένα rematch το οποίο οι λάτρεις της πυγμαχίας θα ήθελαν να έχει γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα, καμία δεκαριά, τελικά έκλεισε για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο Μάνι Πακιάο θα συναντηθούν και πάλι στο ρινγκ στις 19 Σεπτεμβρίου στην επανάληψη του αγώνα που είχε γίνει το 2015.
FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO— Netflix (@netflix) February 23, 2026
Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.
Saturday September 19
LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX
Το παιχνίδι ανακοινώθηκε και επίσημα, με το Netflix μάλιστα να κάνει γνωστό ότι θα το καλύψει ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Το ματς θα γίνει στο Sphere στο Λας Βέγκας, η πρώτη φορά που θα φιλοξενήσει ένα παιχνίδι πυγμαχίας.
Θυμίζουμε πως στο πρώτο τους παιχνίδι, είχε αναδειχθεί νικητής ο Μέιγουέδερ με ομόφωνη απόφαση, με τον Μάνι Πακιάο ωστόσο να αποκαλύπτει μετά το τέλος του ότι είχε τραυματισμό στον έναν του ώμο, τον οποίο είχε πάθει περίπου μία εβδομάδα πριν το ματς.