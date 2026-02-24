Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεϊγουέδερ - Πακιάο ξανά στο ρινγκ! Έκλεισε το rematch μετά από 11 χρόνια
Οnsports Team 24 Φεβρουαρίου 2026, 10:05
ΣΠΟΡ

Μεϊγουέδερ - Πακιάο ξανά στο ρινγκ! Έκλεισε το rematch μετά από 11 χρόνια

Έντεκα χρόνια μετά τη «μάχη του αιώνα», Φλόιντ Μέιγουεδερ και Μάνι Πακιάο ετοιμάζονται για τη μεγάλη ρεβάνς στο Λας Βέγκας.

Ένα rematch το οποίο οι λάτρεις της πυγμαχίας θα ήθελαν να έχει γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα, καμία δεκαριά, τελικά έκλεισε για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο Μάνι Πακιάο θα συναντηθούν και πάλι στο ρινγκ στις 19 Σεπτεμβρίου στην επανάληψη του αγώνα που είχε γίνει το 2015.

Το παιχνίδι ανακοινώθηκε και επίσημα, με το Netflix μάλιστα να κάνει γνωστό ότι θα το καλύψει ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Το ματς θα γίνει στο Sphere στο Λας Βέγκας, η πρώτη φορά που θα φιλοξενήσει ένα παιχνίδι πυγμαχίας.

Θυμίζουμε πως στο πρώτο τους παιχνίδι, είχε αναδειχθεί νικητής ο Μέιγουέδερ με ομόφωνη απόφαση, με τον Μάνι Πακιάο ωστόσο να αποκαλύπτει μετά το τέλος του ότι είχε τραυματισμό στον έναν του ώμο, τον οποίο είχε πάθει περίπου μία εβδομάδα πριν το ματς.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Κύπελλο Γυναικών: Την Πέμπτη η κλήρωση του Final-4
2 λεπτά πριν Κύπελλο Γυναικών: Την Πέμπτη η κλήρωση του Final-4
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Υπέγραψε τον Βραζιλιάνο Κάουα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028
16 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Υπέγραψε τον Βραζιλιάνο Κάουα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028
EUROPA LEAGUE
Ο Ιταλός διαιτητής Γκουίντα στο Θέλτα - ΠΑΟΚ
18 λεπτά πριν Ο Ιταλός διαιτητής Γκουίντα στο Θέλτα - ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Σάριτς: «Είναι σίγουρο ότι περιμένω να παίξω στη EuroLeague»
30 λεπτά πριν Σάριτς: «Είναι σίγουρο ότι περιμένω να παίξω στη EuroLeague»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved